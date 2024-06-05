Совфед досрочно прекратил полномочия Турчака

Это связано с его назначением врио главы Республики Алтай

В Совете Федерации принято решение о досрочном прекращении полномочий первого вице-спикера сенатора Андрея Турчака. Это связано с тем, что политика назначили врио главы Республики Алтай. Соответствующий приказ накануне подписал президент Владимир Путин.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сложил полномочия досрочно. По официальной версии он переходит на новое место работы. Чем именно он будет заниматься не известно. Хорохордин возглавлял регион с 2019 года.

Андрею Турчаку еще предстоят выборы на должность главы Республики Алтай.

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