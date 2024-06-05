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Совфед досрочно прекратил полномочия Турчака

10:22
  • среда
  • 05 июня 2024

Это связано с его назначением врио главы Республики Алтай

В Совете Федерации принято решение о досрочном прекращении полномочий первого вице-спикера сенатора Андрея Турчака. Это связано с тем, что политика назначили врио главы Республики Алтай. Соответствующий приказ накануне подписал президент Владимир Путин. 

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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сложил полномочия досрочно. По официальной версии он переходит на новое место работы. Чем именно он будет заниматься не известно. Хорохордин возглавлял регион с 2019 года. 

Андрею Турчаку еще предстоят выборы на должность главы Республики Алтай. 

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