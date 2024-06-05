Пятидесятилетнего бизнесмена в Подмосковье подозревают в педофилии

Школьницы пожаловались родителям на его излишнее внимание

В Подмосковье пятидесятилетнего бизнесмена задержали по подозрению в педофилии. ЧП произошло в Химках. Об этом пишет телеграм-канал SHOT. Владелец одного из табачных магазинов приглашал к себе 12-13-летних школьниц.

Как рассказали девочки, мужчина предлагал им алкоголь и бесплатные электронные сигареты. Кроме того, зазывал домой "поесть суши" и "поиграть с котенком". Подростки утверждают, что бизнесмен просил их об интимных услугах и оральном сексе.

В итоге одна из школьниц обратилась к родителям с жалобами на настырного мужчину. Взрослые пошли в полицию. Сейчас следователи общаются и с потерпевшими и с предпринимателем. Мужчина нанял адвоката.

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