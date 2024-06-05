Москвичей предупредили о сильной жаре

В среду столбик термометра поднимется до +29 градусов
Жителей Москвы и области предупредили о жаре в среду, 5 июня.
Днем ожидается повышение температуры плюс 27 - плюс 29 градусов, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице снова ожидается сильная жара", - сообщил КГХ в своем Telegram-канале.
Москвичей попросили сократить время пребывания под открытым солнцем, ограничить физические нагрузки, пить больше воды и носить одежду из светлых и натуральных тканей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"