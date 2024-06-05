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Москвичей предупредили о сильной жаре

10:39
  • среда
  • 05 июня 2024

В среду столбик термометра поднимется до +29 градусов

Жителей Москвы и области предупредили о жаре в среду, 5 июня.

Днем ожидается повышение температуры плюс 27 - плюс 29 градусов, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице снова ожидается сильная жара", - сообщил КГХ в своем Telegram-канале.

Москвичей попросили сократить время пребывания под открытым солнцем, ограничить физические нагрузки, пить больше воды и носить одежду из светлых и натуральных тканей. 

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