Москва не желает подобной участи молдавскому народу

Западные страны стремятся превратить Молдавию во "вторую Украину", используя ее как очередной инструмент своей агрессии. Такое заявление сделал в среду, 5 июня, заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин.

Дипломат подчеркнул, что Москва "не желает украинской участи традиционно дружественно относящемуся к России молдавскому народу, который хотят сделать "расходным материалом" в реализации чужих геополитических интересов".

Галузин также напомнил, что по обоим берегам Днестра проживают около 250 тысяч российских граждан, сообщает ТАСС.

Ранее лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор рассказал, что Запад пытается втянуть Кишинев в свои военные игры. В частности, "в Молдавию ввезли оружие на полмиллиарда долларов", поскольку "Запад, как всегда, любит создавать площадки для войны не своими руками".

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров еще за год до этого отмечал, что Запад пытался открыть "второй фронт" в Молдавии и Грузии. Нельзя забывать, что достаточно большой военный контингент размещен в Польше, на границе с Белоруссией, напомнил дипломат.

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