Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение 10-летней Вероники

Мы благодарим всех кто откликнулся

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 10-летней Вероники Рахматуллиной. Её историю мы рассказывали накануне.

У девочки редкое и очень опасное заболевание крови - миелодиспластический синдром. Нужна пересадка костного мозга и донор найден, но чтобы операция прошла успешно, необходим специальный препарат. Его стоимость почти 2 миллиона рублей. И благодаря вам, у семьи есть деньги. Вся необходимая сумма собрана.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем помогать им все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Инструкция и реквизиты также есть на нашем сайте.

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