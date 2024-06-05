ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров рассказал о подъеме в отношениях России и Буркина-Фасо

11:51
  • среда
  • 05 июня 2024

Глава МИД прибыл с визитом в эту африканскую страну

Глава российского МИДа продолжает свою рабочую поездку по Африке. После визитов в Гвинею и Республику Конго Сергей Лавров прибыл в Буркина-Фасо. Это государство он посещает впервые. В течение дня запланированы переговоры с высшим руководством страны. На встрече со своим коллегой Жаном-Мари Траоре Сергей Лавров подчеркнул: наши страны заинтересованы в укреплении сотрудничества. И выразил благодарность за оперативное возобновление деятельности российского посольства после 30-летнего перерыва.

"Наши отношения находятся на подъёме – прежде всего, в результате тех договорённостей, которые были достигнуты на встрече наших президентов – господина Путина и капитана Траоре в прошлом году в ходе второго саммита Россия – Африка. Большое вам спасибо за самое эффективное содействие в решении вопросов, которые позволили возобновить деятельность нашего посольства в Уагадугу. Мы реализуем программу возобновления деятельности наших дипломатических представительств в Африке. И Буркина-Фасо была практически первой страной, где это состоялось быстро и очень эффективно", - заявил Лавров.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сергей Лавров и глава МИД Буркина-Фасо Жан-Мари Траоре
Сергей Лавров и глава МИД Буркина-Фасо Жан-Мари Траоре
Сергей Лавров и глава МИД Буркина-Фасо Жан-Мари Траоре
Сергей Лавров и глава МИД Буркина-Фасо Жан-Мари Траоре
Глава МИД Буркина-Фасо Жан-Мари Траоре
Глава МИД Буркина-Фасо Жан-Мари Траоре
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.