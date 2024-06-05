Лавров рассказал о подъеме в отношениях России и Буркина-Фасо

Глава МИД прибыл с визитом в эту африканскую страну

Глава российского МИДа продолжает свою рабочую поездку по Африке. После визитов в Гвинею и Республику Конго Сергей Лавров прибыл в Буркина-Фасо. Это государство он посещает впервые. В течение дня запланированы переговоры с высшим руководством страны. На встрече со своим коллегой Жаном-Мари Траоре Сергей Лавров подчеркнул: наши страны заинтересованы в укреплении сотрудничества. И выразил благодарность за оперативное возобновление деятельности российского посольства после 30-летнего перерыва.

"Наши отношения находятся на подъёме – прежде всего, в результате тех договорённостей, которые были достигнуты на встрече наших президентов – господина Путина и капитана Траоре в прошлом году в ходе второго саммита Россия – Африка. Большое вам спасибо за самое эффективное содействие в решении вопросов, которые позволили возобновить деятельность нашего посольства в Уагадугу. Мы реализуем программу возобновления деятельности наших дипломатических представительств в Африке. И Буркина-Фасо была практически первой страной, где это состоялось быстро и очень эффективно", - заявил Лавров.



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