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На юге Германии из-за ливней обрушился старинный замок

11:57
  • среда
  • 05 июня 2024

Это было популярное среди туристов место

Масштабные наводнения пришли в центральную Европу. В Германии, Австрии и Польше после долгих проливных дождей затоплены огромные территории по берегам Дуная. В южных немецких землях Бавария и Баден-Вюртемберг есть погибшие.

Сильные ливни, обрушившиеся на юго-запад Германии, спровоцировали серьезный рост уровня воды в Дунае. В некоторых районах он достиг критической отметки 10 метров. Река вышла из берегов и затопила жилые кварталы. Немецкие информационные агентства сообщают о 5 погибших. Один спасатель пропал без вести.

Не выдержал непогоды старинный замок в Баварии, который был построен в 14 веке. Часть крепости Фалькенштайн обрушилась из-за непрекращающихся дождей. Это было популярное среди туристов место для пеших прогулок. Всех, кто живет поблизости, экстренно эвакуировали в безопасные районы. В городах аварийным службам приходится непросто. Работы много, особенного в Пассау, который стоит на слиянии сразу трех рек. Сильно пострадал исторический центр города. Многие улицы и площади просто полностью покрыты водой. Все занятия в школах отменили. Не работают некоторые предприятия

Ситуация ухудшается и в Австрии. Дунай вышел из берегов в городе Линц. Из-за подъема уровня воды полностью прекратили судоходство. Исключение действует только для лодок экстренных служб. Проход судов также разрешен в пределах Дунайского канала в Вене. Досталось и Польше. Юго-запад страны уходит под воду.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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