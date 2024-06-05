В Забайкалье спасатели отстояли от огня село

Непростая ситуация и в Бурятии

В Забайкальском крае спасатели смогли отстоять от огня село Моклакан. Очаг природного пожара находился в опасной близости к населённому пункту.

Для борьбы со стихией на место прибыла аэромобильная бригада на вертолёте. Они пустили встречный пал, чтобы огонь не перекинулся на дома. Сейчас в Забайкалье действует 57 природных возгораний, пламенем охвачено больше 87 тысяч гектаров леса. В тушении задействовано свыше тысячи человек, им на помощь направили специалистов из Амурской области.

Непростая ситуация и в Бурятии, там действует режим ЧС. Горит около 36 тысяч гектаров леса. Для борьбы с пожарами применяют большое количество техники, в том числе вертолёты.

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