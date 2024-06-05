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ФБР предупредило об угрозе "бесчеловечного теракта" в США

11:07
  • среда
  • 05 июня 2024

Такие риски связывают с событиями на Ближнем Востоке

Руководитель Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй рассказал, что тревожится из-за возможности террористической атаки в США, похожей на теракт в подмосковном "Крокус сити холле".
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Рэй объяснил это эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, в которой Соединенные Штаты продолжают поддерживать Израиль — своего ключевого союзника в регионе.

Как отметил глава спецслужбы, "еще до 7 октября в США уже был повышенный риск насилия", с тех пор "иностранные террористические организации призывают к атакам против американцев и наших союзников". Рэй отметил, что это может вылиться в теракт в Соединенных Штатах, которых мало чем будет отличаться от того, что "мы видели в российском концертном зале еще в марте", сообщает РИА Новости.

Это не первое предупреждение такого рода, звучащее в Соединенных Штатах. Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй уже признавал, что американские власти все сильнее обеспокоены возможностью скоординированной атаки исламских экстремистов в США.

При этом США пытаются отвести подозрения от Украины в причастности к теракту в подмосковном "Крокус сити холле". В Службе внешней разведки России предупредили, что Вашингтон рискует навлечь на себя подозрения в причастности к международному терроризму из-за действий по обелению киевского режима.

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