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Событие мирового масштаба: каким будет ПМЭФ-2024

11:41
  • среда
  • 05 июня 2024

Обсудят экономику, технологии и новые политические реалии

Сегодня в Санкт-Петербурге открывается международный экономический форум. Событие мирового масштаба. Участники - более 17 тысяч делегатов из 136 стран. Как отмечают организаторы, это самый высокий показатель за последние годы. Представители бизнеса и органов власти: обсудят экономику, технологии и новые политические реалии. А 7 июня перед участниками выступит Владимир Путин.

17 тысяч участников, 136 стран мира и четыре сотни мероприятий. За 27 лет существования Петербургского международного экономического форума здесь привыкли к конкретике. Показатели этого года уже превзошли доковидные. И это, несмотря на санкции.

Просто мир меняется, а фокус развития с Запада смещается в сторону глобального Юга и Востока. Вот и тема форума на этот раз – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста". Где именно, становится понятно по делегатам, это почти все станы БРИКС и ШОС. А также главным гостям форума. Вслед за Египтом, Катаром и Арабскими Эмиратами этот почётный статус в 2024 получил Оман. И это сотрудничество, проверенное временем. Ведь в следующем году отношениям между Москвой и Маскатом исполняется 40 лет. Совсем недавно представительная делегация султаната посещала нашу страну. И вот ключевые министры, бизнесмены и инвесторы вновь в России. На этот раз в Северной столице.

И вот уже опрошенные агентством Bloomberg западные политики заметно нервничают. Что-то в их экономических планах, явно пошло не так.

"В то время как США ввели санкции против России, такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты и Оман не сделали этого. Стратегическое расположение Омана рядом с Ормузским проливом — жизненно важным судоходным путем для нефти и сжиженного природного газа — придаёт ему дополнительный геополитический вес", - пишет издание.

И если гостей из Омана сложно не заметить, то вот бизнесмены из Италии, США и других Западных стран на форуме предпочитают работать инкогнито. Ведь на Родине за такую поездку грозят серьезные проблемы. Например, в Санкт-Петербург не смог приехать аналитик Скотт Риттер. По распоряжению Госдепа его сняли с самолета, летевшего в Стамбул, забрав при этом все документы. Препятствия молдавской делегации наверняка чинил и официальный Кишинев. Однако, делегация оппозиции здесь, на форуме. Ведь между нашими странами всегда были тёплые, дружеские отношения. А гости из солнечной Молдавии знают толк в традициях.

Приехал на форум и прославленный сербский режиссер Эмир Кустурица. И не только для участия в панельной сессии, но наверняка и за вдохновением. Ведь каждый регион здесь старается показать всё самое лучшее. Гигантские башкирские пчёлы, макет поезда, который будет курсировать по высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Захватывающие пейзажи крайнего Севера. И, пожалуй, самое милое – робособака. Впервые такая большая, да еще и совместная разработка с китайскими партнерами.

Первый, его еще называют стартовым, день форума, по традиции посвящен развитию малого предпринимательства. Заняты все бизнес-залы и переговорные комнаты. Крупный бизнес на площадке ждут уже завтра. В пятницу пройдет пленарное заседание ПМЭФа с участием президентов России, Боливии и Зимбабве. А когда на город опускаются белые ночи, гости форума, сменив строгие костюмы на что-то более удобное, отправляются наслаждаться культурной программой. Концерты, выставки, ну и, конечно, сам город на Неве.

Матвей Шестаков, Алексей Платонов, Анна Морозова, Николай Карбанов, Станислав Чубин, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум
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