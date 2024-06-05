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На ПМЭФ представили проекты будущих высокоскоростных магистралей

11:20
  • среда
  • 05 июня 2024

Поезда смогут развивать скорость до 400 километров в час

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024)  представили макеты будущих высокоскоростных магистралей (ВСМ).

С информацией ознакомилось агентство "РИА Новости". Общая протяженность магистралей - 4 671 километр. Поезда смогут развивать скорость до 400 километров в час.

  • Трасса Москва - Санкт-Петербург будет называться ВСМ-1. Ее протяженность составит 679 километров, время в пути — 2 часа 15 минут.
  • Из Москвы в Екатеринбург (ВСМ-2 "Восток") можно будет добраться 6 часов 36 минут, преодолев 1 532 километра.
  • ВСМ-3 "Юг" свяжет Москвы и Адлер. 1 540 километров можно проехать за 7 часов 50 минут.
  • Магистраль ВСМ-4 "Союз" пройдет от Москвы до Минска. Время в пути составит три часа, длина пути - 715 километров.
  • ВСМ-5 – это дорога из Москвы в Рязань. Дорога займет всего 65 минут, расстояние составит 205 километров.

Пилотным проектом станет реализация ВСМ-1. Президент России Владимир Путин также предлагал подумать и о включении в систему ВСМ Луганска и Донецка.

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