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Мэр Москвы рассказал о новом этапе реставрации усадьбы Нескучное

11:32
  • среда
  • 05 июня 2024

Александринский дворец и фонтаны усадьбы отреставрируют

Начался новый этап реставрации ансамбля усадьбы Нескучное на Ленинском проспекте. Об этом рассказал в среду, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Специалисты уже отреставрировали главные ворота со скульптурной композицией "Времена года" и два боковых корпуса. Также вернули исторический облик зданию гауптвахты, в том числе воссоздали скульптуру двуглавого орла. Следующим отреставрируют Александринский дворец. Специалисты восстановят фасад и кровлю здания, его архитектурный декор, исторические интерьеры и скульптуры собак на входной группе.

Наряду с этим приведут в порядок и фонтаны.

Один из них был создан в 1835 году скульптором Иваном Витали. Запланировано также благоустройство Нескучного сада, который давно стал одним из любимых мест для прогулок москвичей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что более 61 тысячи произведений декоративно-прикладного искусства народов СССР собрано в настоящий момент в музее-заповеднике "Царицыно", которому исполняется 40 лет. Он напомнил, что на его территории находятся памятники археологии: курганы вятичей, а также Башня-руина, гроты, оранжереи, светодинамический фонтан.

Тем временем свой первый юбилей, пятилетие, отметил Музей славянской письменности "Слово" на ВДНХ. Среди его экспонатов — воссозданные православный храм X–XI веков, кельи средневекового монаха-писца и копии первых печатных учебников.

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Усадьба Нескучное
Усадьба Нескучное
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