ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США признали свою вину в военном столкновении России и Украины

12:04
  • среда
  • 05 июня 2024

Без вмешательства Вашингтона ничего этого не было бы

Между Россией и Украиной не было бы военного столкновения, если бы США не решили вмешаться и спровоцировать этот конфликт. Такое мнение высказывает обозреватель американского издания The Hill Бенджамин Аяньян.
Лавров: США превратились в полицейское государство

Аяньян напомнил, что Москва в 2021 году отправляла в Вашингтон и Брюссель проект договора по гарантиям безопасности. Отказ Запада рассмотреть этот документ привел к тому, что началась спецоперация — американское вмешательство в дела Украины оказалось неприемлемым для России.

Как пишет журналист, "вместо того, чтобы и дальше отправлять миллиарды долларов на Украину и помогать ей наносить удары по территории России, США должны полностью пересмотреть свое участие в Восточной Европе".

Обозреватель подчеркнул, что стремление Вашингтона "контролировать мир" уже привело "к ненужным смертям, разрушениям и геополитической нестабильности".

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что Соединенные Штаты не отправят своих военнослужащих, советников или инструкторов на Украину. При этом Салливан заявил, что американское оружие, поставляемое на Украину, меняет ситуацию на фронте в пользу ВСУ.

Между тем бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что Соединенные Штаты планируют подготовить трамплин для удара по России — именно с этой целью Центральное разведывательное управление готовит государственный переворот в Грузии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Поставки вооружения
Поставки вооружения
Поставка вооружения
Поставка вооружения
Поставка вооружения
Поставка вооружения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.