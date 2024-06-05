Без вмешательства Вашингтона ничего этого не было бы

Между Россией и Украиной не было бы военного столкновения, если бы США не решили вмешаться и спровоцировать этот конфликт. Такое мнение высказывает обозреватель американского издания The Hill Бенджамин Аяньян.

Аяньян напомнил, что Москва в 2021 году отправляла в Вашингтон и Брюссель проект договора по гарантиям безопасности. Отказ Запада рассмотреть этот документ привел к тому, что началась спецоперация — американское вмешательство в дела Украины оказалось неприемлемым для России.

Как пишет журналист, "вместо того, чтобы и дальше отправлять миллиарды долларов на Украину и помогать ей наносить удары по территории России, США должны полностью пересмотреть свое участие в Восточной Европе".

Обозреватель подчеркнул, что стремление Вашингтона "контролировать мир" уже привело "к ненужным смертям, разрушениям и геополитической нестабильности".

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что Соединенные Штаты не отправят своих военнослужащих, советников или инструкторов на Украину. При этом Салливан заявил, что американское оружие, поставляемое на Украину, меняет ситуацию на фронте в пользу ВСУ.

Между тем бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что Соединенные Штаты планируют подготовить трамплин для удара по России — именно с этой целью Центральное разведывательное управление готовит государственный переворот в Грузии.

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