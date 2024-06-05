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Московским выпускникам помогут создать идеальные образы на модном фестивале

11:22
  • среда
  • 05 июня 2024

С юношами и девушками будут работать стилисты и визажисты

Выпускники и выпускницы столицы смогут подобрать идеальный образ в специальных бьюти-штабах. Они будут работать на Тверской площади и Тверском бульваре в рамках фестиваля "Лето в Москве. Мода и красота".

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Профессиональные стилисты помогут и юношам, и девушкам выбрать подходящий наряд. Здесь же можно будет девушкам сделать прическу и макияж. Всего поучаствовать в проекте смогут полторы тысячи выпускников. Услуги будут предоставляться в порядке живой очереди.

Девушкам специалисты дадут советы по уходу за кожей. А также подскажут, как подобрать максимально выигрышные цвета и оттенки декоративной косметики. Для каждой выпускницы раскроют маленькие хитрости, чтобы выглядеть максимально эффектно.

Работа стилистов проходит под музыку. Звучат зажигательные диджей-сеты. Там же работают мастер-классы от бьюти-блогеров. Все подробности можно узнать на сайте цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

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