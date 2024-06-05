Четыре студента из Индии утонули в Великом Новгороде

Одного человека удалось спасти
В Великом Новгороде утонули четыре студента из Индии, девушку удалось спасти.
Трагедия произошла накануне на реке Волхов недалеко от кремля. Пятеро студентов решили искупать в неположенном месте после жаркого дня. Они зашли в воду неглубоко, но сильное течение начало их уносить.
"Все трезвые, они просто по пояс бегали по воде и брызгались, смеялись, глубоко не заходили", - рассказали местные жители (цитата по "Газета.Ru").
Сотрудникам МЧС удалось спасти одну девушку. По данным на утро 5 июня, обнаружено тело одного погибшего, поиски остальных продолжаются.
Прокуратура начала проверку. Всем утонувшим утонувшим было от 18 до 20 лет.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"