Четыре студента из Индии утонули в Великом Новгороде

Одного человека удалось спасти

В Великом Новгороде утонули четыре студента из Индии, девушку удалось спасти.

Трагедия произошла накануне на реке Волхов недалеко от кремля. Пятеро студентов решили искупать в неположенном месте после жаркого дня. Они зашли в воду неглубоко, но сильное течение начало их уносить.

"Все трезвые, они просто по пояс бегали по воде и брызгались, смеялись, глубоко не заходили", - рассказали местные жители (цитата по "Газета.Ru").

Сотрудникам МЧС удалось спасти одну девушку. По данным на утро 5 июня, обнаружено тело одного погибшего, поиски остальных продолжаются.

Прокуратура начала проверку. Всем утонувшим утонувшим было от 18 до 20 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"