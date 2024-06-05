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На ПМЭФ подписали первое в истории соглашение без бумаги

12:18
  • среда
  • 05 июня 2024

Документы заверены цифровой квалифицированной подписью

В рамках Петербургского международного экономического форума впервые подписано соглашение без использования бумаги. Об этом сообщает РИА Новости. Каждая из сторон воспользовалась собственной квалифицированной электронной подписью.

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На всю процедуру ушло не более двух минут. Одна из компаний – лизинговая. Вторая разрабатывает экосистему для бизнеса. Компании намерены совместно работать над цифровой оптимизацией процессов и трансформацией продуктов. Кроме того, они договорились обмениваться опытом и знаниями.

Лизинговый оператор рассчитывает, что с помощью увеличения доли цифрового обслуживания будет расти скорость бизнес-процессов. И это будет привлекать клиентов.

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