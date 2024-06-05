На ПМЭФ подписали первое в истории соглашение без бумаги

Документы заверены цифровой квалифицированной подписью

В рамках Петербургского международного экономического форума впервые подписано соглашение без использования бумаги. Об этом сообщает РИА Новости. Каждая из сторон воспользовалась собственной квалифицированной электронной подписью.

На всю процедуру ушло не более двух минут. Одна из компаний – лизинговая. Вторая разрабатывает экосистему для бизнеса. Компании намерены совместно работать над цифровой оптимизацией процессов и трансформацией продуктов. Кроме того, они договорились обмениваться опытом и знаниями.

Лизинговый оператор рассчитывает, что с помощью увеличения доли цифрового обслуживания будет расти скорость бизнес-процессов. И это будет привлекать клиентов.

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