Журналистов из недружественных стран позвали на встречу с Путиным

Она пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума

На встречу президента России Владимира Путина с руководителями мировых информационных агентств 5 июня приглашены руководители информационных агентств, в том числе из недружественных стран. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подтвердил, что "там будут информационные руководители и из недружественных, и из дружественных, и из партнерских стран", конкретные государства он не называл, сообщает "Интерфакс".

Петербургский международный экономический форум существует уже 27 лет. В этом году на нем будут представлены 17 тысяч участников, 136 стран мира и четыре сотни мероприятий. Представители бизнеса и органов власти: обсудят экономику, технологии и новые политические реалии. 7 июня на площадке ПМЭФ выступит Владимир Путин.

После начала Россией специальной военной операции и расцвета антироссийской пропаганды на Западе журналистов из недружественных стран перестали приглашать на мероприятия с участием российского президента. Например, было решено не звать представителей таких СМИ на оглашение президентского послания в 2023 году. Песков заявил, что они могут "работать, смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу".

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