Стало известно, кто займет два освободившихся кресла депутатов Госдумы

Их покинули Вадим Белоусов и Елена Ямпольская

Центральная избирательная комиссия России передала вакантные мандаты депутатов Государственной думы телеведущей Марине Ким и руководителю одного из районов Республики Татарстан Анатолию Иванову. Об этом рассказали в ЦИК в среду, 5 июня.

Депутатские места освободились в связи с тем, что Вадим Белоусов был лишен полномочий депутата решением нижней палаты парламента, а Елена Ямпольская стала советником президента, сообщает РИА Новости.

В ноябре 2023 года депутаты Государственной думы проголосовали за досрочное снятие депутатских полномочий с Вадима Белоусова ("Справедливая Россия — За правду"). Он свыше 30 дней не появлялся на заседаниях комитета и комиссии, в составе которых числился, не исполняя служебные обязанности. Белоусов скрывается от приговора по делу о получении взятки в 3,25 миллиарда рублей.

Елена Ямпольская ("Единая Россия") была назначена новым советником главы государства по культуре. 21 мая она досрочно сложила депутатские полномочия в связи с переходом на эту работу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"