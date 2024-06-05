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Какие мероприятия проведут столичные НКО в рамках "Лета в Москве. Все на улицу!"

12:27
  • среда
  • 05 июня 2024

Они будут проходить все лето

Программу для  фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" более 50 столичных некоммерческих организаций (НКО).

В общей сложности с 1 июня по 8 сентября они проведут более 5,5 тысячи мероприятий, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

5 и 6 июля на площадке на Митинской улице москвичи и гости столицы смогут посмотреть анимационные фильмы фонда "Единое сердце". Начало в 16:00.

5 июня и 10 июня в парке Олимпийской Деревни гостей научат создавать браслеты и изготавливать лежанки для животных. Начало в 10:00.

7 июня на Матвеевской улице состоится тренинг по ораторскому искусству для молодежи. Начало в 18:00.

9 июня сотрудники фонда "Кораблик" организуют занятие по изготовлению значков. Начало в 10:00.

В течение всего лета представители центра "Мосволонтер" будут проводить чемпионаты по настольным играм, мастер-классы и тренинги.

Участие в мастер-классах НКО будет бесплатным. Все необходимое выдадут на площадке. Многие мероприятия будут проходить повторно. С расписанием можно ознакомиться на сайте фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!".

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