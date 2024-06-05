Как на фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!" отметят Пушкинский день

В 2024 году отмечается 225 лет со дня рождения великого поэта

Площадки фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" приглашают гостей отметить Пушкинский день. 6 июня жителям и гостям столицы представят новый номер журнала "Московское наследие", рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В Парке Горького на сцене у народной обсерватории в 12:00 состоится презентация очередного номера журнала "Московское наследие". Событие, как и сам номер, приурочено к 225-летию со дня рождения классика отечественной литературы. Читатели смогут поближе познакомиться с пушкинской Москвой и узнать подробности из биографии поэта.

Журнал "Московское наследие" в 2024 году продолжает радовать читателей содержательными и актуальными материалами по темам сохранения объектов культурного наследия и отдельным аспектам истории российской столицы. Первый номер этого года посвящен основоположнику современного русского литературного языка, "солнцу русской поэзии", как назвал его литературный критик Виссарион Белинский, — Александру Сергеевичу Пушкину. Каждый из нас знаком с его литературным наследием с ранних лет, но мало кто задумывается, что сегодня мы ходим по тем же улицам, что и он когда-то. В столице сохранилось много мест и зданий, связанных с жизнью и творчеством поэта. Уверен, новый номер позволит каждому узнать великого классика с новой стороны.

Презентацию проведет главный редактор журнала "Московское наследие" краевед, радиоведущий Филипп Смирнов. Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Тираж журнала "Московское наследие" — восемь тысяч экземпляров. Любой желающий может бесплатно забрать издание в точках распространения — перечень адресов опубликован на последней странице каждого номера. На сайте столичного Департамента культурного наследия можно бесплатно скачать электронную версию журнала. Новый выпуск подготовлен при содействии Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина.

В этот же день в парке "Горка" Филипп Смирнов расскажет об истории Басманного района — места, где родился Александр Пушкин.

Участники паблик-тока "Пушкинский Басманный" узнают, какие достопримечательности на Ивановской горке связаны с биографией поэта и историей его семьи, какие события произошли в Басманном районе и как они сказались на творчестве, а также о произведениях, в которых район упоминается. Кроме того, Филипп Смирнов расскажет о наиболее значимых выставочных залах и музеях, связанных с именем Александра Пушкина. Мы изучаем наш город, как если бы с кем-то познакомились, мы не можем любить то, чего не знаем, поэтому каждое такое мероприятие, каждая прогулка влюбляет нас в Москву.

Ранее сообщалось, что к юбилею Пушкина Малый театр покажет "Маленькие трагедии" в новом прочтении. Народный артист России Михаил Филиппов рассказал, что "Александр Сергеевич — это и Сальери, и Моцарт, и слепой скрипач". Режиссер Алексей Дубровский напомнил, что "Маленькие трагедии" были написаны за три недели, хотя "мы их двести лет разгадываем".

Хрестоматийную прозу Пушкина переосмысливают и во МТЮЗе. Режиссер Кама Гинкас продолжает свою "пушкиниану". Вышли спектакли "Пушкин и Натали", "Пушкин. Дуэль. Смерть", "Золотой петушок". А для исследования того самого состояния "упоения в бою и бездны мрачной на краю", как оказалось, нет ничего лучше "Метели" и "Выстрела".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"