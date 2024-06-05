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Виновник взрыва в казарме в Белгородской области получил крупный срок

13:31
  • среда
  • 05 июня 2024

По его вине погибли семь человек

Второй Западный окружной военный суд на основании вердикта присяжных приговорил к 23 годам колонии Дмитрия Лобовикова. Его обвиняли во взрыве в одной из казарм в Белгородской области, где находились его спящие сослуживцы.

Преступление было совершено в воинской части, выведенной из зоны спецоперации на пополнение в Белгородскую область. По данным следствия, в ночь на 14 января 2023 года младший сержант Дмитрий Лобовиков, находившийся в состоянии алкогольного опяьнения, швырнул в своих подчиненных гранату. Боеприпас взорвался, это привело к детонации газовых баллонов. Погибли семь человек, еще десять человек получили ранения.

Адвокат уверял, что преступление было совершено непреднамеренно. В защиту Лобовикова он заявлял, что сержант нашел гранату в коридоре и нес ее на улицу, но потерял сознание — якобы из-за приема лекарств, выписанных после контузии, в сочетании со спиртным. По утверждению юриста, в момент обморока граната выпала из руки Лобовикова, закатилась в соседнее помещение и взорвалась.

Однако 17 мая 2024 года присяжные вынесли вердикт, согласно которому Лобовиков виновен в убийстве, причинении вреда здоровью и незаконном хранении взрывчатки. Снисхождения, по мнению присяжных, он не заслуживает.

5 июня суд огласил приговор. Он оказался мягче верхнего предела — Лобовиков мог получить и пожизненный срок. Отбывать 23 года ему предстоит в колонии строгого режима, также назначен штраф в размере 70 тысяч рублей. Воинского звания осужденный лишен, сообщает ТАСС.

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