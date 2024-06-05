Белоруссия станет полноправным членом ШОС в июле

На саммите организации

Белоруссия станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июне - на предстоящем саммите организации.

Это расширение станет "историческим прорывом", заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин на открытии XIX заседания экспертного форума ШОС в Ташкенте.

Очередное заседание Шанхайской организации сотрудничества состоится в июле в Астане. Белоруссия станет 10-й страной, вступившей в организацию.

ШОС может рассчитывать на Белоруссию как на одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции и удобрений. Это актуально в условиях обострения проблем глобальной продовольственной безопасности, заявил президент страны Александр Лукашенко.

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