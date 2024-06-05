На московских улицах появятся электробусы в обновленном дизайне

Машины обновилась внешне, а салон остался таким же удобным

В Москву поступили 60 электробусов КАМАЗ в обновлённом дизайне. Уже скоро они появятся на столичных маршрутах.

Салон такой же удобный, как и у предыдущих моделей. Здесь есть всё, к чему уже привыкли пассажиры. Машина обновилась внешне. В новой стилистке выполнен бампер и капот, фары и габаритные огни.

"Мы не уменьшаем и не увеличиваем количества световых огней, мы меняем их внешний вид, дизайн, компоновку с тем, чтобы это смотрелось интереснее и запоминающее. Электробус улыбается своим клиентам, стал таким более немножко человечным что ли", - говорит Николай Асаул, генеральный директор "Мосгортранса".

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