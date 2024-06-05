Жители подмосковной деревни несколько лет страдают из-за неисправных очистных сооружений

Объект обещали отремонтировать, но работы не начались до сих пор

В Одинцовском городском округе жители деревни Капань уже не первый год вынуждены терпеть невыносимый химический запах. Недалеко от их домов расположены очистные сооружения. Несколько лет назад в отстойники попали неизвестные реагенты. Объект обещали отремонтировать, но работы не начались до сих пор.

Жители подмосковной деревни Капань в очередной раз вынуждены терпеть неудобства. На протяжении нескольких лет люди буквально задыхаются от невыносимого запаха. И дело здесь вовсе не в расположенных рядом очистных сооружениях, а в нарушении их эксплуатации.

"Запах от очистных, который шел в наши канавы, ну он соответствовал канализационным. С 2020 года нас травят именно химией. Першит в горле, слезятся глаза, и наши товарищи все начали писать во все инстанции. Минприроды в Минэколологии, Минэкологии в Роспотребнадзор, Роспотребнадзор еще куда-то", - возмущается Елена Козлова, член правления СНТ "Урожай".

Правда, один раз сотрудники Министерства экологии выехали на место, взяли пробы воды и нарушение зафиксировали. В самой организации очистных сооружений вину отрицать не стали. И заявили, то запланировали восстановительные работы. Но по словам местных жителей, с тех пор ситуация только ухудшилась. Стоки нечистот периодически покидают территорию сооружений, попадают на поле рядом с лесом и даже подходят к жилым домам. Часто стоков заросла крапивой. А то, что зарасти не успело, завалили землей, причем очевидно, что совсем недавно. Палитра очень яркая, словно на картинах художников абстракционистов.

Дачники вынуждены закупать фильтрованную воду, пить из собственных колодцев не рискуют, считают , что химия давно ушла в землю. Впрочем, после приезда нашей съемочной группы контролирующие органы все же обратили внимание на проблему жителей Капани и вынесли ряд предписаний.

1) Взять на контроль работу очистных сооружений,

2) Произвести наладку технологического режима биологической очистки,

3) Прекратить обработку иловых карт реагентом,

4) Рассмотреть возможность реконструкции очистных сооружений со строительством цеха механического обезвоживания осадка.

А пока некоторым жителям из-за повышенного давления и сильной головной боли все чаще приходится вызывать скорую. Чтобы получить компенсацию с виновника загрязнения, юристы советуют обращаться в суд. Однако, сколько времени понадобится на то чтобы устранить ущерб, пока непонятно.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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