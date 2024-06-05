В Москве стартовал капремонт знаменитого дома артистов Большого театра

В этом доме жили балерины и оперные артисты

За белым занавесом! В Москве начался капремонт знаменитого дома артистов Большого театра. Сейчас фасад закрыт строительными лесами - реставраторам предстоит серьёзно над ним поработать. Утраченные элементы воссоздадут с помощью современных технологий, но использовать будут первоначальные материалы. А вот тяжёлые дубовые двери придётся снять.

Этот кусочек стены реставраторы сняли, чтобы раскрыть рецепт строителей, которые работали под руководством Алексея Щусева. Выяснилось, что в составе - известь, цемент, кварцевый песок, мраморная крошка и слюда, придающая мерцание.

"Во многих местах на этом здании можно показать, как они наносили последний слой с учетом того, как будет падать солнечный свет, как он будет преломляться", - пояснил Геннадий Иваненко, реставратор первой категории.

Чтобы фасад дома артистов Большого театра вновь заиграл всеми красками, сначала со стен бережно снимают слои пыли и загрязнений. Например, этот участок стены уже очистили - он отличается по цвету (см. видео). Здесь хорошо видно: фасад неоднороден по цвету и фактуре. Как этого добились архитекторы? Изменяли пропорции материалов в составе. Например, здесь использовали больше крупных фракций белого мрамора и получили практически белый цвет и рельефную поверхность.

В этом доме жили балерины Ольга Лепешинская и Людмила Власова, оперные артисты Иван Козловский, Александр Пирогов, Надежда Обухова и Антонина Нежданова. Строительный кооператив возглавлял сам дирижёр Николай Голованов – в его квартире сейчас открыт музей. Высокие потолки, лепнина – для каждого жителя архитектор Алексей Щусев создал индивидуальный проект.

"Здесь были сделаны большие проёмы, чтобы было возможно переносить крупногабаритную мебель и музыкальные инструменты, например, рояль, также была продумана шумоизоляция", - рассказала Татьяна Гинзбург, старший научный сотрудник Российского национального музея музыки.

Несмотря на это, в доме всегда звучали великие голоса и музыка, вспоминает Роксолана – дочь солистки Большого театра Галины Чернобы. Дети росли в особой творческой атмосфере, которая царит здесь до сих пор.

"Ты просыпаешься от того, что идет настройка рояля в музее Голованова. Вы не можете плохо выглядеть, даже выйти спокойно невозможно - тут постоянно идут экскурсии, рассказывают о великих, если ты дочь солистки Большого театра, ты не можешь даже пойти на кухню не комильфо", - говорит Роксолана.

Центральный фасад - в стиле сталинского неоклассицизма, со стороны двора - поздний конструктивизм. Девятиэтажный дом необычной формы кажется огромным в маленьком Брюсовом переулке.

"Тверская в 30-е годы и близлежащие переулки расширялись. Есть такая версия, что планировалось расширить переулок или какие-то дома напротив сносить, и тогда этот дом был бы очень хорошо виден, а Алексей Викторович сделал его очень интересным", - пояснила Мария Василёнок, гид по Москве, культуролог.

Почти за целый век декоративные элементы фасада износились, а некоторые были утрачены. При реставрации используют первоначальные материалы и самые новые технологии.

"Применяется 3D-сканирование декоративных элементов с последующей отливкой. Мы сначала снимаем саму форму и на основе сканирования воссоздаем элемент", - сообщил Антон Корякин, ведущий инженер строительного контроля управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта Москвы.

В подъездах восстановят металлические ограждения, деревянные поручни и керамическую плитку на полу. Тяжёлые, высокие дубовые двери снимут и увезут в мастерские.

"Аккуратно расчистим лакокрасочные слои до массива дерева, разберём оплётку, створки на составные части, что можно сохранить оригинальное - сохраним, что, либо утраченное полностью, как элемент этой филенки, или сгнило - будет воссоздано", - отметил Максим Емельянов, представитель подрядной организации.

А пока 90-летний дом артистов Большого театра отдыхает от взглядов за белым занавесом, готовясь к новому блестящему выходу на сцену.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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