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Пушкинский музей показал после исследования картину Антиведуто Грамматики

15:12
  • среда
  • 05 июня 2024

Полотно называется "Христос и грешница"

В Пушкинском музее после научного исследования представили публике редкое полотно итальянского художника Антиведуто Грамматики "Христос и грешница" из коллекции Владимиро-Суздальского заповедника.

Сотрудники галереи тщательно изучили холст, чтобы точно установить авторство, а также время  написания. Нет никакого сомнения, что это - Антиведуто Граматика, впитавший эстетику и художественные приёмы своего великого учителя - Караваджо!

До недавнего времени считалось, что в России есть только одна картина Грамматики - в Эрмитаже. Теперь ещё один музей может гордиться, что в его коллекции появилась такая жемчужина!

"Эта работа висела и будет висеть в Владимиро-Суздальском музее. Для нас было важно показать, мы презентуем совместную работу музеев, такая работа, к сожалению, пока имеет мало примеров - такой тип работы, когда два музея объединяются: когда один предоставляет предмет, а другой представляет свои возможности для экспертной оценки произведения искусства", - говорит директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева.

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Картина "Христос и грешница" Антиведуто Грамматики
Картина "Христос и грешница" Антиведуто Грамматики
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