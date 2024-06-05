Генеалогическое древо Путина представили на ПМЭФ

Исследование заказал троюродный брат президента

Родословную президента России Владимира Путина представили в среду, 5 июня, на стенде Дома семейных традиций "Кристиан" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как рассказал РИА Новости представитель компании, это исследование им заказал троюродный брат Владимира Путина Александр. Согласно результатам генеалогической экспертизы, род Путиных берет начало из Тверской области — предки были тверскими крестьянами.

Президент России редко говорит о своей семье, предпочитая не предавать гласности подробности о родных и близких. В Санкт-Петербурге на Пискарёвском кладбище похоронен его брат, погибший еще ребенком в годы блокады во время Великой Отечественной войны.

Владимир Путин рассказал, что его "отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который умер зимой 1942 года", поэтому блокада Ленинграда для главы государства — "не пустой звук".

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