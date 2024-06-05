Украинцам предложили готовиться "к жизни в холоде и темноте"

С электроэнергией в стране сложилась критическая ситуация

К зиме жители Украины будут проводить большую часть суток без света и тепла в связи с напряженной ситуацией в энергетике. Такие заявление делают украинские чиновники.

Как пишет The Financial Times, перед Украиной открывается реальная перспектива "жизни в холоде и темноте" из-за ущерба, причиненного украинской энергетике ударами ВС России. Один из собеседников издания назвал аварийные отключения электроэнергии "новой нормой".

По словам руководителя отдела исследований в области энергетики и климата Киевской школы экономики Бориса Додонова, без надлежащих мер в январе украинское население будет получать электроэнергию только в диапазоне от двух до четырех часов в день. Под мерами подразумевается дальнейшее повышение тарифов, которые и так уже недавно были подняты более чем на 60%.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что украинской энергетической системе нанесен самый мощный ущерб с начала российской спецоперации — "даже по сравнению с 2022 и 2023 годом он намного больше".

За год до этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал украинцев запасаться свечами и дровами на фоне сообщений метеорологов об аномальных заморозках в предстоящий отопительный сезон. По словам дипломата, он и его семья уже закупились всем необходимым для того, чтобы пережить холода зимой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"