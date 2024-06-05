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Россия поставит Буркина-Фасо военную продукцию для обороны

14:19
  • среда
  • 05 июня 2024

Возрастет количество военных инструкторов

Россия будет дополнительно поставлять Буркина-Фасо продукцию военного назначения.

Об этом в среду, 5 июня, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Вооружение поступит для укрепления обороноспособности страны. Также Россия увеличит число военных инструкторов в этой африканской стране, передает ТАСС.

Лавров рассказал, что накануне замминистра обороны Юнус-бек Евкуров посетил Буркина-Фасо, количество российских инструкторов там будет расти.

"Мы продолжаем раскрывать потенциал взаимовыгодного равноправного сотрудничества в самых разных областях", - подчеркнул российский министр.

Лавров впервые посетил Буркина-Фасо и рассказал о подъеме в двусторонних отношениях. В конце 2023 года в столице Буркина-Фасо после 30-летнего перерыва возобновило работу российское посольство.

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