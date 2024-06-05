Экс-спикер ТО ВСУ объявлена в розыск в России

Эштон-Чирилло* внесена в реестр террористов и экстремистов

Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего представителя сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Сару Эштон-Чирилло* (включена Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму).

Как сообщает ТАСС, по состоянию на среду, 5 июня, Эштон-Чирилло* числится в розыскной базе МВД России. По какой статье Уголовного кодекса ее разыскивают — не уточняется.

Ранее Эштон-Чирилло* опубликовала видеоролик с угрозами в адрес одного из представителей российских СМИ. Его фамилию спикер-трансгендер не назвала. Министерство иностранных дел России выразило крайнее возмущение "террористической" риторикой киевского режима в отношении представителей средств массовой информацией.

Российские власти объявили в розыск также президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это результат работы следователей и других соответствующих ведомств.

* включена Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму

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