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Поддержка и изоляция: Байдену предрекли небывалый прием в Европе

14:41
  • среда
  • 05 июня 2024

Политик прибыл во Францию

Президент США Джо Байден во время визита в Европу почувствует одновременно "и поддержку, и изоляцию" со стороны европейских лидеров из-за его позиции по Украине и конфликту на Ближнем Востоке.
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Как пишет The New York Times, в ходе визита в Европу, приуроченного к 80-летию высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны, "серия встреч поставит Байдена в положение, которого он не испытывал с тех пор, как стал президентом: его одновременно и поддержит, и изолирует та же группа союзников, чьего расположения он добивался почти четыре года".

Эта непростая ситуация станет серьезной проверкой для дипломатических навыков американского президента, отмечает издание.

Ранее в окружении Байдена рассказали о расхождении приоритетов с Украиной. Вашингтону пришлось разрешить киевскому режиму использовать переданное оружие для ударов по России, хотя в Белом доме и опасаются возможной эскалации конфликта — вплоть до применения ядерного оружия.

Не все ладно и у лидеров ФРГ и Франции. СМИ пишут, что в государствах — членах Евросоюза все больше склоняются к тому, что Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон не должны оставаться у руля сообщества — в них все чаще видят "хромых уток".

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