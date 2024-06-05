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Собянин принял решение о комплексном развитии территории в Раменках

14:36
  • среда
  • 05 июня 2024

Там появится современный жилой квартал и сопутствующая инфраструктура

В столичном районе Раменки появится ещё один современный жилой квартал. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице ВКонтакте.

Строительство запланировано на Мосфильмовской улице на территории почти в три гектара. Помимо жилья, здесь возведут школу на 200 учеников и детский сад. Проведут работы по благоустройству и развитию улично-дорожной сети.

Благодаря новому кварталу, город создаст больше трёх сотен рабочих мест и жители получат возможность трудоустройства рядом с домом.

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