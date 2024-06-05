Песков объяснил, как Шойгу, Дюмин и Медведев будут курировать сферу ОПК

Каждый будет занят своим делом

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, помощник президента Алексей Дюмин и зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев будут курировать оборонно-промышленный комплекс (ОПК) каждый на своем направлении.

Накануне Путин назначил Шойгу координатором по развитию оборонно-промышленного комплекса и поручил завершить подготовку проекта поручений по развитию ОПК к среде, 5 июня.

Полномочия Медведева и Дюмина остаются неизменными, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это очень объемная тема. Все в соответствии с распределением обязанностей занимаются своими вопросами", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

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