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Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

00:01
  • четверг
  • 06 июня 2024

Львам звезды принесут новых друзей, подписчиков и единомышленников

Овны

Новолуние поможет определиться с темами на предстоящий месяц. Подсказка от звезд: вам будут легко даваться учеба, поиск информации, поездки, общение.

Тельцы

Денежное Новолуние бывает раз в году, и для вас оно наступило сегодня. Можете составлять планы обогащения, договариваться о росте зарплаты или цены на услуги.

Близнецы

Новолуние в вашем знаке – праздник не менее важный, чем день рождения! Этот день хорошо посвятить самим себе: сходить в свое место силы, помечтать о будущем.

Раки

Вы особенно подвержены влиянию Луны, и сегодняшнее Новолуние в соседнем знаке не пройдет незамеченным. Выделите время на уединение, медитацию, тишину.

Львы

Вам звезды принесут новых друзей, подписчиков, единомышленников. В телефоне станет еще больше чатов, групп, поклонников, от которых вы будете получать поддержку.

Девы

Вы подниметесь на новую ступень – в карьере или учебе, а может быть и в личной жизни. Не стесняйтесь своих амбиций, вы заслуживаете самого лучшего!

Весы

Новолуние в родственных для вас Близнецах – добрый знак! Жизнь к вам добра, спешите делать важные дела, не забывая делиться благами с окружающими.

Скорпионы

Подумайте еще разок о том, как навсегда расстаться с грузом прошлых проблем. Звезды дают целый месяц на то, чтобы сделать свою жизнь комфортной и безмятежной.

Стрельцы

Новолуние в секторе партнерства - это шанс на обновление отношений или удачный старт. Ждите серьезных перемен и в романтических, и в деловых, и в дружеских союзах.

Козероги

Пора что-то менять в быту или условиях вашей работы, учебы. Сегодня хорошо покупать офисное кресло или ортопедический матрас – то, что нужно для удобства.

Водолеи

Новолуние в Близнецах – многообещающее событие для вас. В это время представители знака могут стать родителями, обрести любовь или начать новый жизненный этап.

Рыбы

Если у вас есть планы на переезд, покупку или продажу недвижимости, то сейчас – самое время. Новолуние покажет вам новые шансы и ускорит путь к успеху.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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