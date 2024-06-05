Песков: США уже не могут позволить себе говорить с КНР тоном шантажа

Хотя не все в Вашингтоне это поняли

Даже Соединенные Штаты уже вряд ли могут позволить себе говорить с Китаем тоном шантажа, хотя, возможно, еще не все американские политики это поняли. Такое мнение высказал в среду, 5 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля прокомментировал угрозы Госдепартамента ввести санкции против китайского бизнеса за якобы поддержку российского оборонно-промышленного комплекса посредством экспорта товаров двойного назначения.

Как подчеркнул Песков, "нам хорошо известно, что наши китайские товарищи не приемлют подобного языка, не приемлют подобных мессенджей и подобных угроз, такого шантажа". Россия солидарна с Китаем, считая неуместными подобные угрозы США, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко отмечал, что Москва всегда готова поддержать Китай в его действиях по защите суверенитета и территориальной целостности на фоне того, что США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня.

Между тем президент США Джо Байден заявил, что не исключает задействование американской армии на Тайване, если Китай применит военную силу в отношении этого острова.

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