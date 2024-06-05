ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков: США уже не могут позволить себе говорить с КНР тоном шантажа

15:00
  • среда
  • 05 июня 2024

Хотя не все в Вашингтоне это поняли

Даже Соединенные Штаты уже вряд ли могут позволить себе говорить с Китаем тоном шантажа, хотя, возможно, еще не все американские политики это поняли. Такое мнение высказал в среду, 5 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Китай обвинил США в двойных стандартах из-за Украины

Спикер Кремля прокомментировал угрозы Госдепартамента ввести санкции против китайского бизнеса за якобы поддержку российского оборонно-промышленного комплекса посредством экспорта товаров двойного назначения.

Как подчеркнул Песков, "нам хорошо известно, что наши китайские товарищи не приемлют подобного языка, не приемлют подобных мессенджей и подобных угроз, такого шантажа". Россия солидарна с Китаем, считая неуместными подобные угрозы США, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко отмечал, что Москва всегда готова поддержать Китай в его действиях по защите суверенитета и территориальной целостности на фоне того, что США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня.

Между тем президент США Джо Байден заявил, что не исключает задействование американской армии на Тайване, если Китай применит военную силу в отношении этого острова.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Представители США в Китае
Представители США в Китае
Авианосец ВМС США
Авианосец ВМС США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.