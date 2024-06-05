Экс-пилота задержали в Калужской области за попытку примкнуть в ВСУ

Об этом рассказали в ФСБ

Федеральная служба безопасности России в Калужской области задержала бывшего пилота, планировавшего отправиться воевать за Вооруженные силы Украины. Об этом в среду, 5 июня, рассказали в российской спецслужбе.

Вместе с экс-пилотом задержали еще одного человека. Оба они получили задание выяснить координаты военных объектов в Калужской и Московской областях, но сделать этого не успели.

Задержанным объявлено официальное предостережение, сообщает портал "Калужские новости" со ссылкой на областное управление ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске задержан 35-летний мужчина, который выступал против решения российских властей о проведения спецоперации. Он связался с представителями украинской военной разведки, чтобы перейти на сторону противника.

В Нижнем Новгороде задержали бывшего сотрудника "Яндекса", его подозревают в финансировании Вооруженных сил Украины. Задержанный перевел деньги на счет украинского фонда, который занимался приобретением для ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов.

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