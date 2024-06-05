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Писториус: Германия не будет отправлять солдат на Украину

15:48
  • среда
  • 05 июня 2024

Глава минобороны ФРГ заявил, что и о планах иных государств ему не известно

Германия не будет направлять своих солдат на Украину. Такого в планах нет. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, выступая перед депутатами Бундестага. Также отрицательно он ответил на вопрос, информировано ли германское правительство о подобных планах властей соседних государств. Об этом сообщает РИА Новости.

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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что не исключает отправку войск на Украину. К тому же он хотел создать некую "европейскую коалицию". С ее помощью можно было бы отправить военных инструкторов в Киев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что в данном случае у инструкторов не будет никакого иммунитета. И подобная риторика Парижа является довольно опасной.

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