Они остались, но "сидят тихо"

Сведения о массовом уходе иностранных компаний из России оказались дезинформацией. Большинство фирм остались и продолжают работу, заявил президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

Как сообщил Эйджи на Петербургском международном экономическом форуме, большая часть иностранных компаний все еще здесь. Они работают, и работают хорошо. Просто, по словам американского предпринимателя, компании "сидят тихо", не хотят открыто заявлять о своем присутствии в России, передает ТАСС.

Прошлым летом на ПМЭФ-2023 глава AmCham сообщал, что только 10% американских компаний покинули российский рынок. Около 35% поменяли учредителей, став российскими. Большинство компаний продолжают работать, получая поддержку от российского правительства.

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