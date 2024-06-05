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Песков объяснил идеологию ПМЭФ-2024

15:42
  • среда
  • 05 июня 2024

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Петербургский международный экономический форум традиционно вызывает большой интерес как у отечественного, так и у зарубежного бизнеса. Об этом в среду, 5 июня, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Говоря об идеологии мероприятия в 2024 году, спикер Кремля отметил, что "Россия выступает за сотрудничество, за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, основанное на праве и на взаимовыгодной основе, и предлагает заинтересованным странам его предпринимать".

Он также подчеркнул, что наша страна "констатирует существенное изменение мировых политических и экономических условий", сообщает ТАСС.

Ранее Песков подтвердил, что на традиционной в рамках ПМЭФ встрече главы государства с руководителями мировых информационных агентств "будут информационные руководители и из недружественных, и из дружественных, и из партнерских стран".

Не смог попасть на форум бывший американский разведчик Скотт Риттер, известный своими взглядами на российско-украинский конфликт — они не соответствуют позиции нынешнего руководства США. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ выпустить Риттера из США подтверждает, что Соединенные Штаты превратились в полицейское государство.

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