Блогер Лерчек заплатила более 800 миллионов рублей налогов

Уголовное преследование Чекалиной прекращено

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которой вменялось уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, заявила, что выплатила более 800 миллионов рублей в пользу государства в виде налогов.

Также блогер рассказала, что ей поступало предложение от крупной компании — стать лицом бренда и продвигать идею уплаты налогов. В ответ Лерчек заявила, что уже делает это, причем бесплатно, поскольку "я — амбассадор ФНС и этим горжусь", сообщает РБК.

Валерии Чекалиной (Лерчек) удалось полюбовно разобраться с претензиями правоохранительных органов. Она и ее муж полностью возместили налоговую недоимку, пени и штраф, поэтому уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов прекращено.

Намного серьезнее обстоит дело с другим блогером — "королевой марафонов" Еленой Блиновской. Она остается в следственном изоляторе, куда попала за нарушение условий домашнего ареста. Погасить налоговые недоимки, превышающие 900 миллионов рублей, она не может. Источники утверждают, что пени растут со скоростью полмиллиона рублей в день. Блиновская решила подать заявление о банкротстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"