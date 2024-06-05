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Глава СПЧ о скандалах на ЕГЭ: пусть лучше кто-то спишет, чем все пострадают

15:54
  • среда
  • 05 июня 2024

Царит крайняя степень недоверия к детям

Глава СПЧ Валерий Фадеев прокомментировал инциденты с раздеванием на пунктах досмотра перед ЕГЭ.

Наблюдается крайняя степень недоверия к детям, при этом школа – это не единственное место, где работают пункты досмотра. Ничего подобного нельзя увидеть в аэропортах, стадионах и массовых мероприятиях.

"Унизительные проверки доходят до снятия нижнего белья перед рамками и съема дверей в школьных туалетах <…> Пусть лучше кто-то спишет, чем все пострадают от недостойного обращения", - заявил Фадеев (цитата по РИА Новости).

Ранее в Воронежской, Московской областях и республике Чувашия произошли скандалы с досмотрами школьников перед Единым государственным экзаменом. Многих заставили раздеться до нижнего белья.

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