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ПВО сбила два украинских дрона над Белгородской областью

15:58
  • среда
  • 05 июня 2024

ВСУ запустили беспилотники с часовым интервалом

Силы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки киевского режима устроить теракт на российской территории. Еще два дрона ВСУ сбиты над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

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Один украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен дежурными средствами ПВО около 14.30 мск. Дрон был уничтожен.

Еще один беспилотник самолетного типа появился над территорией Белгородской области около 15.10 мск. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен.

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