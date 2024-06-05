Путин поговорил по телефону с премьером Индии

Стороны условились о продолжении конструктивного взаимодействия

Владимир Путин по телефону тепло поздравил Нарендру Моди с успехом Индийской народной партии на завершившихся на днях всеобщих парламентских выборах.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский президент отметил, что это является отражением поддержки проводимого индийским руководством политического курса, признанием достигнутых результатов в социально-экономическом развитии страны и укреплении её международного авторитета.

С обеих сторон выражено удовлетворение нынешним уровнем особо привилегированного стратегического партнёрства двух стран, которое будет и далее расширяться по всем направлениям.

Президент России и премьер-министр Индии условились о продолжении конструктивного личного взаимодействия.

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