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Путин поговорил по телефону с премьером Индии

17:51
  • среда
  • 05 июня 2024

Стороны условились о продолжении конструктивного взаимодействия

Владимир Путин по телефону тепло поздравил Нарендру Моди с успехом Индийской народной партии на завершившихся на днях всеобщих парламентских выборах.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский президент отметил, что это является отражением поддержки проводимого индийским руководством политического курса, признанием достигнутых результатов в социально-экономическом развитии страны и укреплении её международного авторитета.

С обеих сторон выражено удовлетворение нынешним уровнем особо привилегированного стратегического партнёрства двух стран, которое будет и далее расширяться по всем направлениям.

Президент России и премьер-министр Индии условились о продолжении конструктивного личного взаимодействия.

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Владимир Путин разговаривает по телефону
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