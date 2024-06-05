В парках и усадьбах Москвы пройдут архитектурные пленэры для школьников

Занятия пройдут в группах по 25 человек

В столичных парках и усадьбах в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" пройдут мастер-классы по живописи. Для участия приглашаются дети от семи до 15 лет. Наставниками выступят известные московские художники.

"Москва не раз вдохновляла различных деятелей искусства на новые творческие свершения. Мы хотим показать юным жителям столицы, что они живут в городе с удивительной историей и архитектурой, которую можно и нужно запечатлеть. Уверен, что природа и архитектура исторических парков и усадеб, теплая летняя погода и профессиональные советы ведущих мастер-классов позволят создать юным художникам настоящие произведения искусства", - рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Дата первого пленэра - 6 июня, четверг, место проведения - музей-усадьба "Люблино". Вся подробная информация о мастер-классах, а также запись доступна на портале мос.ру.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"