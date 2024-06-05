Российские войска ликвидировали склад оружия "Иностранного легиона"

Удар нанесен и по месту хранения безэкипажных катеров

Склады с оружием и военной техникой наемников "Иностранного легиона" уничтожены на Украине ударом российских ВКС и артиллерии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что целью удара стали склады с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ "Хортица" и боевиков "Иностранного легиона". Удар нанесен также по объекту, где хранились безэкипажные катера.

Российские ПВО уничтожили за минувшие сутки 55 украинских беспилотных летательных аппаратов. Сбито 10 реактивных снарядов HIMARS, "Ольха", две французские управляемые авиационные бомбы "Hammer". Также уничтожены две ракеты американского зенитного управляемого ракетного комплекса "Patriot".

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