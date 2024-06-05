Глава минобороны ФРГ призвал немцев готовиться к войне

Начало боев Писториус запланировал на 2029 год

Немцам пора принять меры, чтобы быть готовыми к войне. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью иданию Focus.

По словам Писториуса, немцы должны быть готовы к войне к 2029 году. Министр убежден, что боеспособность военнослужащих ФРГ повысит возвращение воинской повинности. Ключевыми моментами в подготовке станут кадры, техника и финансы, подчеркнул глава минобороны.

Ранее Писториус заявлял, что у Берлина нет планов отправлять немецких солдат на Украину. По его данным, другие страны Европейского союза также не имеют планов отправки своих военнослужащих в зону боевых действий.

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