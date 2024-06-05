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В США назвали законные цели для ударов ВС России на территории Европы

17:35
  • среда
  • 05 июня 2024

Все по правилам и обычаям войны

Сотрудники администрации президента США Джо Байдена – глупцы, которые втягивают Америку и Европу в опаснейший конфликт, заявил американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон. По словам военного эксперта, на территории стран Европы уже есть объекты, которые могут стать законными целями ударов Вооруженных сил России.

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Уилкерсон указал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, что такие цели, в частности - тренировочные центры, созданные странами НАТО на территории Европы для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16. Согласно правилам и обычаям войны, Россия имеет полное право атаковать эти объекты в Европе, предупредил бывший полковник.

Эксперт пояснил, что этот шаг не распространит конфликт на страны НАТО. Эти удары только уничтожат объекты, "которые способствуют ведению войны против них со стороны Украины". Ранее сообщалось, что Нидерланды передадут два F-16 для обучения украинских пилотов в предназначенном для этого центре в Румынии. А отправка партии истребителей F-16 Украине начнется этой осенью.

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