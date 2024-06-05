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Сноуден предупредил о попытках корпораций взять под контроль ИИ

18:42
  • среда
  • 05 июня 2024

Попытки не будут успешными, технология развивается слишком быстро

Крупные корпорации и государства пытаются захватить контроль над искусственным интеллектом. С таким заявлением выступил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

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На мероприятии SuperAI в Сингапуре, посвященном ИИ, Сноуден предупредил, что попытки правительств разных стран и корпораций взять ИИ под контроль могут сделать технологию менее полезной, передает Bloomberg. По словам бывшего сотрудника АНБ, сейчас рождается ребенок с помощью совершенно новой технологии, а вокруг начинают кружить оборотни.

Сноуден также обеспокоен по поводу растущего контроля IT-гигантов над контентом с использованием ИИ. Главный риск, по его мнению, заключается в том, что сотрудники корпораций могут навязывать свою политику моделям искусственного интеллекта. Издание отмечает, что власти разных стран работают над своим подходом к регулированию ИИ. ЕС принял закон, который будет ограничивать использование этой технологии. А Китай запретил компаниям предоставлять услуги искусственного интеллекта без надлежащего разрешения.

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