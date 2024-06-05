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Кабмин направит почти 6 млрд рублей на развитие ЖКХ в новых регионах

22:52
  • среда
  • 05 июня 2024

Об этом сообщил Михаил Мишустин

Почти шесть миллиардов будет направлено в новые регионы страны. Об этом на заседании правительства заявил глава кабмина Михаил Мишустин. Средства пойдут на развитие объектов ЖКХ.

Премьер подчеркнул - жители должны получать коммунальные услуги без перебоев. На заседании подвели итоги визита правительственной делегации в Минск, который завершился накануне.

Речь шла и о развитии центров экономического роста на Дальнем Востоке, а также о помощи рыбохозяйственному комплексу. Для поддержки семи российских субъектов в течении трёх лет из бюджета на эти цели выделят миллиард рублей.

"Это Крым, Краснодарский край, Севастополь, Донецкая Народная Республика, Запорожская, Ростовская и Херсонская области. Многие расположенные там предприятия годами занимаются выловом или разведением рыбы. Но в последнее время по понятным причинам промысел в этих регионах ведётся с ограничениями", - отметил Мишустин.

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