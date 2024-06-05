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Приключения уфимского упитанного кота покорили соцсети

22:52
  • среда
  • 05 июня 2024

Он стал героем мемов

В Уфе спасли кота, застрявшего в вентиляционной шахте дома. Хозяева квартиры пытались вызволить пленника самостоятельно, но было очень тяжело.

Рыжий, пока еще блохастый, но уже доволен жизнью. А все потому что теперь он официально домашний питомец. Кличку получил редкую: не какой-то там Мурзик. А Мэр. В соседней комнате, кстати, сидит кот Депутат.

Вот они - первые мгновения той судьбоносной встречи. Правда, сначала хозяева квартиры услышали жалобное мяуканье. Из туалета. Пришлось вскрыть вентиляцию, затем разобрали вытяжку. Нашли несчастного за решеткой. 

Как угораздило его угодить в котовасию - до сих пор непонятно. Пушистый пленник оказался очень упитанным. Такие коты самостоятельно по вентиляции не гуляют. Да и хозяева квартиры вытащить нежданного гостя сами не смогли. Тогда подключились коммунальщики. Спасательная операция растянулась на несколько часов.

Приключения рыжего толстяка быстро покорили соцсети. И вот уже увесистый кот - герой многочисленных мемов. Сам пушистый внезапно свалившуюся на него славу принимает с достоинством. Как и предложение хозяев квартиры остаться у них навсегда. Уличного бродягу отмыли, сделали прививки. И даже оформили паспорт.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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